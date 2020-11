Plano Nacional de Políticas sobre drogas deve ser apresentado até 30 de junho

O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou decreto que dispõe sobre o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad) e ajusta o prazo de apresentação do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Segundo o Decreto, publicado na edição desta sexta-feira, 27, do Diário Oficial da União, a primeira proposta do Plano deverá ser apresentada até 30 de junho de 2021.

Em nota, a Secretaria Geral da Presidência da República informa que o ajuste no prazo visa compatibilizá-lo com a agenda de trabalhos do Ministério da Justiça.

O novo decreto também orienta a colaboração entre órgãos e entidades da administração pública federal para o envio de informações ao Conad.

"As mudanças se mostram essenciais, considerando a importância e a complexidade do Plano, principal documento setorial em nível estratégico e tático da política de combate às drogas", diz a nota.