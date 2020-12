Plano de vacinação contra Covid-19 no Brasil será apresentado nesta quarta

O plano de vacinação nacional contra a covid-19 está marcado para ser apresentado pelo Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (16), a partir das 10h (horário de Brasília), no Palácio do Planalto. O evento deve contar com a participação do presidente Jair Bolsonaro e os detalhes do plano de imunização enviados pelo Ministério da Saúde ao STF (Supremo Tribunal Federal) no último fim de semana serão explicados.

De acordo com o R7, o governo já vinha sendo pressionado por estados e municípios a apresentar um plano de vacinação, embora não haja uma vacina aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também deve esclarecer alguns pontos levantados pelo ministro do STF Ricardo Lewandowski.