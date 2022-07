PL lança candidatura de Bolsonaro à reeleição com Braga Netto como vice

O evento contou com um grande público que coloriu o espaço com as cores da bandeira do Brasil e foi marcado pela presença de grandes autoridades evangélicas, como o pastor e deputado federal Marco Feliciano.

A campanha de Bolsonaro foi aberta oficialmente durante um evento realizado pelo partido no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

