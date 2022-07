Pizzaria envia 'pedido fake' a cliente após receber pix falso

O dono de uma pizzaria em Teresina, no Piauí, encontrou uma forma de se vingar de um cliente que já era conhecido por ser fraudador na cidade. Após perceber que o pagamento foi feito com pix falso, com comprovante ilegal e alterado, a empresa reagiu e enviou ao cliente um 'pedido falso', com pizza e bebidas falsas, além de um brinquedo sensual e gravou o ato em vídeo.

Chegaram dois avisos de depósito em pix, mas nos valores de R$ 0,01 e R$ 0,10. O comerciante disse que os trabalhadores estavam em alerta. Mais tarde naquele dia, um dos trabalhadores chamou o comerciante para dizer que estava faltando um pagamento em um dos pedidos.

Ao verificarem, constataram que o mesmo cliente que efetuou o pagamento com as taxas mais baixas havia enviado um recibo falso no valor de R$ 55. Portanto, o dinheiro não correspondia. "Ele apenas editou o horário e o valor do pix", explicou o vendedor. "Por isso, decidimos fazer essa pegadinha, vamos com ele", disse Coelho, o dono da pizzaria ao Uol.

Em uma garrafa de refrigerante vazia, a equipe colocou água, suco em pó e alguns saquinhos de sal marinho. A pizza, que foi ideia da pizzaiola, era preparada apenas com massa "seca e queimada".