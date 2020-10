Pix vai aceitar pagamentos de contas de luz, água e telefone

O Pix anunciou nesta terça-feira (27)que possibilitar o pagamento de contas luz, água e telefone. A ideia é que o cliente receba em casa ou no e-mail, as contas já com o QR Code, para leitura na plataforma e pagamento instantânea.

O Pix entra em funcionamento no próximo dia 16 de novembro e a previsão do Banco Central é que ainda no primeiro semestre de 2021 também seja possível realizar saques no varejo usando o código pessoal.