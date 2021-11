Pix Saque e Pix Troco começam a funcionar na próxima semana; entenda

O lojista que oferecer esse serviço vai receber de R$ 0,25 a R$ 0,95 por operação. O valor pode ser negociado com o banco em que ele tem conta. E tem um limite também: o Pix Saque e o Pix Troco não podem ser superiores a R$ 500 durante o dia, ou seja, das 6h às 20h, segundo o Banco Central, nem maior que R$ 100 no período noturno.

E isso vai valer para qualquer estabelecimento comercial, pessoas jurídicas prestadoras de serviço auxiliares a serviços financeiros e correspondentes no país. A adesão, por parte do comerciante, é opcional. E o agendamento não será permitido: só vale para operações feitas na hora.

O Banco Central alterou o regulamento do funcionamento do Pix para incluir as opções saque e troco. A novidade, publicada hoje no Diário Oficial, começa a valer na segunda-feira (29) e vai funcionar assim: pelo Pix Saque, a pessoa vai poder sacar dinheiro em estabelecimentos comerciais. E, para isso, não precisa fazer compra no local. A loja vai funcionar como um “agente de saque”. Já o Pix Troco – como o próprio nome diz – vai permitir que o consumidor passe um valor a mais pelo produto e pegue o troco em dinheiro.

