Pix parcelado: novidade traz facilidades e perigos; saiba como usar

A principal recomendação é estabelecer um teto para os gastos com Pix, além de organizar gastos fixos antes do salário cair na conta.

A agilidade e gratuidade fizeram do PIX a forma de pagamento mais procurada do país, em apenas 1 ano de atividade, mais de 104 milhões de brasileiros utilizaram a forma de pagamento. O parcelamento do Pix tem sido oferecido por instituições financeiras.

