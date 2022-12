Pilotos e comissários mantêm greve marcada para hoje

Os trabalhadores rejeitaram em votação virtual realizada no fim de semana a proposta apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) que prevê reposição de 100% da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), mais aumento real de 0,5%. Entre os 5,7 mil votantes, 76,4% rejeitaram o oferecido pela mediação do tribunal.

Os pilotos e comissários de voos devem cruzar os braços nos principais aeroportos do Brasil, a partir desta segunda-feira (19), entre as 6h e 8h.

