PGR rejeita investigação contra Bolsonaro por cheques de Queiroz a Michelle

O Procurador-Geral da República (PGR), Augusto Aras, rejeitou investigação contra o presidente Jair Bolsonaro que apura os pagamentos no valor de R$ 72 mil de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), à primeira-dama Michelle Bolsonaro.

De acordo com o UOL, Aras enviou um ofício ao gabinete do ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal) e alegou que os "indícios do cometimento de infrações penais pelo presidente da República" são "são inidôneos, por ora, para ensejar a deflagração de investigação criminal, face à ausência de lastro probatório mínimo".

O pedido de investigação foi feito ao STF em agosto do ano passado com base em reportagens que apontam que o Queiroz depositou, na conta de Michelle, 21 cheques no valor total de R$ 72 mil, entre 2011 e 2016.