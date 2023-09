PGR propõe primeiros acordos a investigados pelos atos de 8 de janeiro

Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal condenou os três primeiros indivíduos acusados de participar dos eventos pelos crimes de associação criminosa armada, subversão violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, vandalismo qualificado pela violência e grave ameaça, bem como dano ao patrimônio histórico. As penas aplicadas chegaram a 17 anos de prisão.

De acordo com o acordo de não persecução penal (ANPP), indivíduos acusados de crimes cometidos sem uso de violência ou ameaça grave, com pena mínima de quatro anos, podem confessar suas ações em troca de medidas alternativas à prisão, como reparação dos danos causados, devolução dos bens obtidos ilicitamente, pagamento de multas e prestação de serviços à comunidade.

Aqueles investigados que participaram dos atos de vandalismo no Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) não terão direito a esse acordo.

Segundo a Agência Brasil, para formalizar o acordo com a procuradoria, os acusados admitiram sua culpabilidade nos delitos e se comprometeram a pagar multas que variam de R$ 5 mil a R$ 20 mil, além de prestar serviços à comunidade, abster-se de utilizar as redes sociais e frequentar um curso sobre democracia. Como contrapartida, o processo que poderia levar à condenação dos acusados será suspenso.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.