PGR pede suspensão do porte de arma de Carla Zambelli

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu, nesta segunda-feira (19), a suspensão do porte e apreensão da pistola 9mm da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

No pedido, a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, citou o caso em que a deputada sacou a arma e apontou para um homem nos Jardins, em São Paulo. "Cuidam-se de medidas acautelatórias compatíveis com a gravidade do crime em apuração, as circunstâncias do fato e as condições pessoais da investigada que, na qualidade de parlamentar federal, apontou arma de fogo contra popular por desavenças verbais e políticas".

Ainda conforme a PGR, a "existência de indícios de autoria e de materialidade de delito de porte ilegal de arma de fogo torna necessária a adoção de medidas cautelares tendentes a evitar a prática de infrações penais desse mesmo jaez".

Zambelli sacou uma arma para um homem na rua e o perseguiu. Um segurança da deputada foi preso por ter disparado em via pública e foi solto após pagar fiança.