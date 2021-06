PGR pede arquivamento de investigação de parlamentares em atos antidemocráticos

A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (4) o arquivamento da investigação contra parlamentares bolsonaristas em suposto esquema de atos antidemocráticos.

"Esse inadequado direcionamento da investigação impediu a identificação de lacunas e dos meios necessários, adequados e proporcionais para alcançar a sua finalidade, impossibilitou a delimitação do problema, e fez com que as anões e as diligências de toda a equipe policial se aímtassem do escapo das buscas e apreensões", escreveu o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros no parecer.

De acordo com o G1, os parlamentares investigados no inquérito são:

Alê Silva, deputada (PSL-MG)

Aline Sleutjes, deputada (PSL-PR)

Arolde de Oliveira, senador (PSD-RJ)

Bia Kicis, deputada (PSL-DF)

Carla Zambelli, deputada (PSL-SP)

Caroline de Toni, deputada (PSL-SC)

Daniel Silveira, deputado (PSL-RJ)

General Girão, deputado (PSL-RN)

Guga Peixoto, deputado (PSL-SP)

Junio Amaral, deputado (PSL-MG)

Otoni de Paula, deputado (PSC-RJ)

O inquérito atos realizados em todo o país que tinham entre os manifestantes defensores do fechamento do Congresso, do STF e da reedição do AI-5, o ato institucional que endureceu o regime militar no país.