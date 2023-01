PGR Augusto Aras gera revolta após ataques à jornalista Miriam Leitão: 'tem fetiche comigo'

A declaração do PGR ocorre depois que a jornalista publicou em sua coluna no jornal O Globo a notícia de que, em 10 de novembro, Aras acabou com os grupos das procuradorias que combatiam atos antidemocráticos.

Em entrevista ao site Bnews, ele afirmou: "Essa senhora parece que tem um fetiche comigo, talvez porque eu não tenha atendido às matérias seletivas para ela e a família dela. Essa senhora foi cortada da seletividade que tinha na Operação Lava Jato. E, provavelmente, o jornal dela ganhou mais dinheiro do que com a novela das 8".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.