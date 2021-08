Pfizer entrega hoje 1,8 milhão de doses da vacina ao Brasil

A Pfizer entrega nesta quinta-feira (5), mais 1,8 milhão de doses da vacina contra Covid-19, divididas em dois aviões. As remessas fazem parte da megaoperação que prevê 17 milhões de doses até 22 de agosto, em 17 voos de Miami (EUA) com destino ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

