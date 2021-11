Pfizer entra com pedido na Anvisa para vacinar crianças de 5 a 11 anos

A Pfizer – BioNTech entrou com o pedido de autorização juntamente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que a vacina possa ser aplicada em crianças com idades entre 5 e 11 anos. O imunizante já tem autorização da agência para aplicação em adolescentes a partir de 12 anos no Brasil.

De acordo com a Agência Brasil, o pedido será analisado e a Anvisa terá até 30 dias para avaliar aspectos como segurança e eficácia do imunizante no público pretendido.