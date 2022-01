Pfizer antecipa a entrega de 600 mil doses de vacinas pediátricas

A Pfizer antecipou a entrega de mais 600 mil doses de vacinas pediátricas. Com isso, serão 4,3 milhões de vacinas ainda este mês para as crianças de 5 a 11 anos. A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que também falou sobre a vacinação de adultos e cobrou dos estados a aplicação da dose de reforço. O ministro da Saúde disse que nos próximos 15 dias deverão ser disponibilizados mais 14 milhões de testes rápidos, o de antígeno. E fez um apelo para que os municípios se empenhem nessa testagem. O ministro ainda se disse confiante porque, apesar do número de casos, já que a ômicron é mais transmissível, não está havendo um aumento proporcional de óbitos. Resultado da vacinação, segundo ele. Ainda nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde vai se reunir com representantes do Conasems e do Conass, que são os conselhos municipais e nacional de secretários de saúde, para definir a redução do prazo de quarentena para os infectados pela ômicron. Atualmente, esse prazo é de 10 a 14 dias. A ideia é passar para cinco dias.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.