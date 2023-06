PF vai investigar suspeita de fraude em benefícios pagos no Governo Bolsonaro

O documento é referente a auxílio pagos, por exemplo, a caminhoneiros e taxistas. Os dados chamam a atenção por incluírem beneficiários que moram fora do Brasil, pessoas com CPF irregular, outros que não se quer têm habilitação e várias outras irregularidades.

A Polícia Federal vai abrir uma investigação para apurar suposta fraude nos pagamentos de benefícios feitos no Governo de Jair Bolsonaro no ano passado.

