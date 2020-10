PF usa rastros deixados por namorada para encontrar André do Rap

A Polícia Federal está tendo trabalho para descobrir o paradeiro de André do Rap, um dos líderes do PCC que foi colocado em liberdade no último sábado (10), após decisão do ministro do STF, Marco Aurélio Mello.

Para tentar achar alguma pista do criminoso, a PF está seguindo rastros que possam ter sido deixados pela namorada dele, uma jovem de 28 anos.

No dia em que André foi solto, a mulher postou um vídeo de 4 segundos que mostravam uma pista de pouso e decolagem e outros detalhes que estão sendo estudados pela perícia. Eles podem indicar para onde o traficante teria partido logo depois de deixar a cadeia.

O destino mais cogitado é o Paraguai, mas a polícia não descarta outros lugares. Fotos postadas no aeroporto de Presidente Prudente (SP) pela namorada também estão em poder da PF, assim como registros em que ela está em um jatinho particular.

A última vez em que o homem foi visto, ele estava indo de carro até Maringá, no Paraná. Agentes do MP o seguiram o local, mas não tinham autoridade para abordá-lo, pois a decisão de Mello, ainda estava válida e André não podia ser preso. O nome foi incluído na lista da Interpol, mas a essa altura, o membro do PCC pode estar em qualquer lugar.