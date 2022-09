PF realiza operação contra líderes de facção criminosa

A investigação mostrou indícios de intensa atuação dos suspeitos no tráfico de drogas em Caririaçu (CE), havendo vínculos com líder de facção criminosa preso no Maranhão, detalhou a PF em nota.

Um esquema criminoso de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, envolvendo liderança de facção criminosa em Caririaçu, no sul do Ceará, foi o alvo da Operação Quimera Cariri, da Polícia Federal (PF), nesta segunda-feira (5).

