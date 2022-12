PF prende 'Sarneyzinho do Maranhão', bolsonarista que ameaçou matar Moraes

A Polícia Federal prendeu o bolsonarista Antônio José Santos Saraiva, o Sarneyzinho do Maranhão, por ameaçar matar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A prisão ocorreu nesta sexta-feira (16) em Dom Pedro, no Maranhão.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, Sarneyzinho - que apesar do apelido não tem parentesco com o ex-presidente José Sarney - diz que colocou seus "homens à disposição para executar" Moraes.

"Eu quero mandar um recado aqui para o bandido do Alexandre de Moraes. Aqui quem vos fala é o Sarneyzinho do Maranhão. Cuidado, meu amigo, meus homens já estão de olho em ti, já está te rodeando em Brasília e São Paulo. A minha ordem é para te executar. Eu afirmo, eu Sarneyzinho do Maranhão, já coloquei meus homens à disposição para te executar", diz o bolsonarista no vídeo.

Sarneyzinho foi deputado estadual pelo PSDB em 2018 e eleito como suplente. Ele foi expulso do partido após ameaças a Moraes.