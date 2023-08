PF pede quebra de sigilo fiscal e bancário de Jair Bolsonaro

Uma passagem da decisão de Alexandre de Moraes declara: "A análise de dados armazenados na nuvem de Mauro revelou uma fotografia que registra um comprovante de depósito no valor total de US$ 68.000,00, realizado na data de 13 de junho de 2022, mesmo dia em que Mauro Cid se deslocou para a sede da empresa Precision Watches. Este valor correspondia, na data do pagamento, ao montante de R$ 346,983,60".

Nesta sexta-feira (11/8), o ministro Alexandre de Moraes autorizou a realização de buscas e apreensões contra quatro indivíduos associados ao ex-presidente. A operação, ordenada por Alexandre de Moraes, mira Mauro Cesar Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid; Frederick Wassef, advogado que já representou o ex-presidente e seus familiares em diversos processos; e Osmar Crivelatti, tenente do exército e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a PF também busca ouvir a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, a respeito do caso, e recorreu ao FBI para aprofundar as investigações.

A Polícia Federal (PF) submeteu um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para a quebra do sigilo fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), conforme divulgado pelo portal G1. Essa solicitação foi formalizada após a exposição de um esquema de comercialização ilícita de joias, destinadas originalmente ao acervo da Presidência da República.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.