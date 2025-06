PF não consegue notificar Eduardo Bolsonaro em inquérito do STF

Manaus/AM- A Polícia Federal (PF) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que tem encontrado dificuldades para obter um posicionamento do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no âmbito do inquérito que investiga sua atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras.

De acordo com o comunicado da PF, diversas tentativas de contato foram realizadas por diferentes canais. A corporação enviou mensagens para o e-mail funcional e um endereço de e-mail pessoal do deputado. Além disso, a comunicação foi tentada por meio de aplicativo de mensagens no celular e pelo telefone do gabinete de Eduardo Bolsonaro em Brasília.

Apesar dos esforços, a PF ressaltou que não houve confirmação de recebimento ou qualquer tipo de retorno por parte do deputado em nenhum dos canais utilizados. O inquérito foi aberto após autorização do ministro Alexandre de Moraes, que permitiu que o deputado prestasse esclarecimentos por escrito, considerando que ele se encontra nos Estados Unidos.

No relatório enviado ao STF, a Polícia Federal afirmou que, conforme "comprovantes automáticos gerados pelo sistema de correio eletrônico, as mensagens foram devidamente recebidas pelos destinatários, conforme registros de entrega". No entanto, o documento conclui que "até a presente data, não houve qualquer retorno, manifestação ou resposta por parte do destinatário".