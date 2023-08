PF investiga empresários e odontólogos suspeitos de fraude na área da saúde em RR

A Polícia Federal investiga empresários e odontólogos suspeitos de fraudar licitações na área da saúde, em Roraima. A Operação Esculápio foi deflagrada nesta terça-feira (1º).

De acordo com a PF, o grupo criminoso é suspeito de induzir os pacientes a realizar procedimentos odontológicos em uma clínica particular, custeados pelo Estado, mesmo havendo materiais para realizá-los no Hospital Geral de Roraima.

"As investigações sugerem que houve direcionamento do resultado de um pregão eletrônico promovido pela Secretaria de Saúde de Roraima para o fornecimento de materiais odontológicos ao hospital. Os materiais foram orçados com valores mais elevados que os constantes na tabela de preços do SUS. Em alguns casos, a contratação chegou a ser 1.000% mais onerosa que o preço médio indicado na tabela oficial", diz a PF.

Ainda conforme a polícia, há indícios de que os pacientes do Hospital Geral de Roraima seriam informados pelo odontólogos de que não havia condições de realizar algumas cirurgias por falta de material.

Os odontólogos, com vínculo tanto no hospital quanto em uma clínica particular, orientaram tais pacientes a procurar o Poder Judiciário para que o Estado custeasse os procedimentos em uma clínica, que pertenceria ao grupo criminoso. A Operação Esculápio investiga empresários e odontólogos associados ao hospital.

Com informações da assessoria.