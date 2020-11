PF investiga atentado após carro invadir pátio do Ministério da Justiça

Um carro sem condutor ao volante invadiu o espelho d’água do Ministério da Justiça e Segurança na Pública da Espalda dos Ministérios em Brasília, na madrugada desta segunda-feira (16).

Durante vistoria no veículo, os policiais encontraram um pedaço de madeira amarrado ao acelerador para mantê-lo em movimento. O Esquadrão de Bombas foi acionado, uma vez que a primeira hipóteses era de atentado, mas não encontrou nenhum artefato explosivo.

O dono do veículo também não foi identificado até o momento. A Polícia Federal está no comando das investigações, seus agente mantiveram o local interditado até aos 5h30 e em seguida acompanharam a remoção do carro que deve passar por perícia.

O ministério funciona normalmente nessa segunda-feira (16), garantiu a PF por meio de nota.