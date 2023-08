PF instaura inquérito para investigar causas do apagão que atingiu 25 estados

A Polícia Federal iniciou na terça-feira (22) uma investigação por meio de um inquérito policial para esclarecer as causas que levaram ao apagão ocorrido em 15 de agosto, resultando na interrupção do fornecimento de energia elétrica em 25 estados e no Distrito Federal.

Segundo a Agência Brasil, em um comunicado divulgado, a PF informou que a investigação está em andamento e em caráter sigiloso, com o objetivo de apurar possíveis crimes de sabotagem e atentado contra a segurança dos serviços de utilidade pública relacionados ao incidente.

Após o apagão, ocorrido em 15 de agosto, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, manifestou a intenção de solicitar à Polícia Federal e à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) uma investigação sobre as razões da interrupção no fornecimento de energia.

Na época, o ministro expressou a convicção de que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), devido à sua natureza técnica, não teria condições de determinar com clareza se os eventos foram puramente técnicos, ou se houve também falha humana ou até mesmo ação intencional.

O apagão teve início às 8h30 do dia 15 de agosto, com uma queda de aproximadamente 19 mil megawatts, representando cerca de 27% da carga total (73 mil MW) nesse horário. O ponto de partida foi o desligamento da linha de transmissão 500 kV Quixadá-Fortaleza II, pertencente à Eletrobras Chesf. Uma atuação incorreta no sistema de proteção dessa linha, operando dentro dos parâmetros adequados, resultou no seu desligamento, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O ONS informou que, após 600 milissegundos, as Proteções de Perda de Sincronismo (PPS) foram acionadas, permitindo a abertura controlada das linhas que compõem as interligações Norte-Nordeste, Nordeste-Sudeste e Norte-Sul, dividindo o Sistema Interligado Nacional (SIN) em três áreas elétricas distintas.

As cargas em todas as regiões começaram a ser restauradas em poucos minutos após a interrupção. Conforme o ONS, até as 10h do mesmo dia, o fornecimento já havia sido normalizado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A plena recuperação do sistema foi alcançada às 14h49.