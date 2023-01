PF faz varredura em gabinete presidencial de Lula no Planalto

Embora seja uma verificação padrão, a varredura é feita por desconfianças do atual governo em relação às equipes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A varredura será feita em outros setores do Planalto conforme demanda dos novos ministros palacianos. Gradativamente, todo prédio passará pelo procedimento, que não tem previsão de conclusão, segundo policiais envolvidos no trabalho.

Um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomar posse em Brasília, a Polícia Federal iniciou nesta segunda-feira (2) uma varredura no Palácio do Planalto para receber o petista. A verificação começou pelo gabinete presidencial e está sendo feita por etapas, para checar a existência de grampos, eventuais explosivos ou outros materiais suspeitos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.