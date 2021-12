PF faz buscas na casa do governador do Acre; operação mira empresários em Manaus

A Polícia Federal esteve no apartamento do governador do Acre, Gladson Cameli, cumprindo mandado de busca e apreensão durante a Operação Ptolomeu, na manhã desta quinta-feira (16). A ação também mira em empresários de Manaus que participavam do esquema que desviou em verbas do SUS e do Fundeb.

Além do Amazonas e do Acre, o Distrito Federal também é alvo dos 41 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão que estão sendo cumpridos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que sejam afastados de suas funções o secretário de Estado da Indústria, Ciência e Tecnologia; o chefe de gabinete do governador; o assessor do escritório do governo do Acre em Brasília; e o chefe de segurança do governador.

As empresas envolvidas têm contratos com o governo e convênios federais com repasses ao Sistema Único de Saúde (SUS) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).