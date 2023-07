PF destrói garimpo ilegal que devastou área indígena equivalente a 118 campos de futebol

A equipe formada por 20 policiais federais, além de oito servidores do IcmBio, encontrou um cenário de grande devastação ambiental, em uma área estimada de 118 hectares, equivalente ao tamanho de 118 campos de futebol, onde eram empregados produtos ilegais e tóxicos. Na ação, foram utilizadas duas aeronaves do IcmBio.

