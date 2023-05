PF destrói aeronaves e oficina clandestina durante operação contra garimpo ilegal

Três aeronaves e uma oficina clandestina foram destruídos durante uma ação da Polícia Federal em conjunto com o IBAMA, nesta quinta-feira (4), para combater a ação de garimpeiros ilegais na Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

De acordo com a polícia federal, as aeronaves dariam suporte a criminosos e os materiais foram encontrados em pistas clandestinas, próximas à reserva. Além da oficina que estava escondida na mata, a polícia também destruiu combustíveis que estavam no local.

Ao longo desta semana, a PF destruiu acampamentos, combustíveis e maquinário encontrados na TIY, em locais que ainda possuem garimpos em atividade, além de ter realizado diligências relacionadas aos conflitos entre indígenas e invasores, noticiados nos últimos dias. As ações contaram com apoio da FAB e também utilizaram um helicóptero da PF, que agora opera na região e integra os reforços recebidos para a continuidade das ações da Operação Libertação.

Ataques - No último domingo (30), um confronto entre a polícia e garimpeiros ilegais terminou com quatro mortos na Terra Yanomami. De acordo com a PRF, os suspeitos atacaram a equipe de agentes do Ibama quando eles desembarcaram de um avião na região de garimpo ilegal conhecida como "Ouro Mil". Armas e munições foram apreendidas.

