PF desarticula esquema de venda de diplomas falsos de pós-graduação

Os investigados, por meio de institutos de ensino, ofereciam cursos de mestrado e doutorado e, ao final, forneciam diplomas falsos em nome de Universidades localizadas no estado de São Paulo/SP. Identificou-se que os suspeitos, se utilizando do mesmo “modus operandi”, atuaram em outros estados da federação, como, Mato Grosso, Pará, Piauí e Maranhão.

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (02) a Operação "Falsarius", com o objetivo de apurar a comercialização e falsificação de títulos de especializações em diversos estados do país e também no norte do Tocantins.

