PF dá dicas para checar se seu nome foi usado na fraude da Farmácia Popular

- Baixe o aplicativo ConecteSUS na loja de aplicativos do seu celular; - Faça o login com o CPF e senha cadastrados na conta gov.br; - Clique em Medicamentos ; - Os remédios solicitados estarão na área Recebidos . Se você não possui registro não realizado, não há utilização indevida; - Caso identifique alguma transação indevida, deverá informar à Polícia Federal através do e-mail [email protected]

A Polícia Federal investiga um esquema de vendas falsas de medicamentos contra o Programa Farmácia Popular do Brasil que usa dados vazados das pessoas para desviar dinheiro do governo federal.

