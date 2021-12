PF confirma ameaça de paranaense a membros da Anvisa: "vou matar quem ameaçar meu filho"

A Polícia Federal divulgou a conclusão do inquérito sobre as ameaças de morte feitas por um paranaense a servidores da Anvisa. De acordo com a PF, o homem usou e-mails para atacar e aterrorizar os funcionários por conta da autorização da vacinação contra a covid-19 em crianças a partir dos 5 anos. As primeiras denúncias chegaram ao conhecimento da PF em outubro. Na época, o paranaense Douglas Bozza escreveu que estava tirando o filho da escola por causa da possível exigência da vacina no futuro e afirmava que “iria matar, quem ameaçasse ou atentasse contra a segurança física do filho”. Mas, não parou por aí, o homem escreveu ao menos cinco e-mails dizendo que vacinas experimentais eram uma ameaça para crianças e voltou a fazer promessas de morte. Ao ser interrogado, Douglas disse que quis causar terror nos alvos e voltou a criticar a seguranças da vacinas. Após a análise dos documentos, a PF conclui que houve sim crime de ameaça, mas afirmou que ficará a cargo do Ministério Público denunciar ou não Douglas à Justiça. Recentemente, os colaboradores da Anvisa voltaram a sofrer nova onda de ameaças por conta da vacina e chegaram a pedir escolta policial para eles e seus familiares.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.