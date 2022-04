PF afirma ao STF que Ciro Nogueira cometeu corrupção passiva e lavagem de dinheiro

A defesa de Ciro alegou em nota que a conclusão do relatório da Polícia Federal “é totalmente baseada somente em delações que não são corroboradas com nenhuma prova externa”, diz o texto.

Segundo a PF, o pagamento de propina envolveu a entrega de uma mala com R$ 500 mil a Ciro Nogueira, durante uma reunião marcada por Joesley. O delegado Rodrigo Correia apontou que Ricardo Saud (J&F) “foi a pessoa que colocou a mala contendo os R$ 500.000,00 em espécie no carro de Ciro Nogueira”.

