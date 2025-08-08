   Compartilhe este texto

PF abre inquérito para investigar origem de ouro apreendido na Amazônia Legal

Por Portal Do Holanda

08/08/2025 22h16 — em
Brasil


Foto: Divulgação

A Polícia Federal instaurou inquéritos policiais para apurar a origem de mais de 143 kg de ouro apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em dois estados da Amazônia Legal em menos de 48 horas.

A primeira ocorrência foi registrada na segunda-feira (04), na BR-401, em Roraima. Policiais rodoviários federais abordaram uma caminhonete e encontraram cerca de 103,35 kg de ouro. Um homem foi preso em flagrante e indiciado pelos crimes de usurpação de bens da União e crimes ambientais.

Dois dias depois, na quarta-feira (06), a PRF realizou nova apreensão, desta vez na BR-230 (Transamazônica), em Altamira (PA). Cerca de 40 kg de ouro maciço foram apreendidos. Duas pessoas foram presas e indiciadas por usurpação de bens da União, crime ambiental e lavagem de dinheiro.

O material apreendido foi encaminhado para perícia no Instituto Nacional de Criminalística da PF, em Brasília, a fim de analisar de forma mais aprofundada o material apreendido e identificar a sua origem.

A Polícia Federal informou que prossegue com as investigações para identificar também possíveis rotas utilizadas para o transporte e as organizações criminosas envolvidas no financiamento, exploração e comercialização ilícita do minério e suas estruturas de comercialização.

Bastidores da Política - Barroso pode fechar caixa de pandora aberta por Fux Bastidores da Política
Barroso pode fechar caixa de pandora aberta por Fux

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

08/08/2025

Motta envia a Corregedoria denúncia contra 14 deputados por motim na Câmara

08/08/2025

'Quem atira em policial não é trabalhador, é bandido', diz Tarcísio

Foto: Divulgação

08/08/2025

Hospital João Lúcio pede ajuda para localizar familiares de um paciente internado

08/08/2025

Homem e mulher morrem em acidente de parapente em Niterói

Foto: Agência Brasil

08/08/2025

"Estados Unidos não podem se enganar, nosso maior parceiro comercial é a China", diz Tebet

Foto de Luan: Divulgação - Foto do acidente: Reprodução/TV Globo

08/08/2025

Morre uma das quatro vítimas de atropelamento por ex-jogador do Botafogo

Gabriel Escobar - Foto: Divulgação/Embaixada dos Estados Unidos no Brasil

08/08/2025

Itamaraty convoca embaixador dos EUA após nota sobre o STF

Foto: Divulgação/Governo Federal

08/08/2025

Mais de 98% de aposentados e pensionistas já foram ressarcidos, diz governo

Foto: Reprodução

08/08/2025

Motta decide indicar afastamento de 5 deputados após motim na Câmara

08/08/2025

Por que dinheiro de influencers do 'jogo do tigrinho' pode ter elo com PCC e CV?

Foto: Arquivo Pessoal

08/08/2025

Mulher espancada em elevador mostra o rosto após cirurgia de reconstrução

Foto: Reprodução/Instagram

08/08/2025

Lula lamenta morte de Arlindo Cruz: “o sambista perfeito”

Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil

08/08/2025

Lula sanciona PL do Licenciamento Ambiental com 63 vetos

Foto: Divulgação

08/08/2025

Ex-jogador do Botafogo deu cabeçada em PM após atropelar 4 pessoas no Rio

Foto: Reprodução TV Globo

08/08/2025

Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas no Rio

08/08/2025

Marina afirma que governo busca equilíbrio para que 'ecologia não brigue com economia'

Foto: Alan Santos/Presidência da República

08/08/2025

Carlos diz que Moraes está "decidido a matar" Jair Bolsonaro

08/08/2025

Empresário é flagrado espancando mulher em elevador; vídeo

Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

08/08/2025

Governistas pedem afastamento de deputados que invadiram Mesa da Câmara

presidente do Senado, Davi Alcolumbre - Foto: Senado

08/08/2025

Impeachment de ministros do STF vai além de "números", diz Alcolumbre

08/08/2025

Luciana Gimenez deixa posto de rainha de bateria da Vai-Vai

Foto: Tânia Rego/EBC

08/08/2025

Emergências com motociclistas adiam cirurgias complexas no SUS

Foto: Reprodução Globonews

08/08/2025

PF descarta bomba em avião da Azul e investiga autor de bilhete falso

Foto ilustrativa: Divulgação

07/08/2025

Avião pousa em Brasília após ameaça de bomba

Foto: Pixabay

07/08/2025

Concurso 2898 da Mega-Sena acumula em R$ 9 milhões

Parlamentares tomam mesa na Câmara / Foto: Reprodução

07/08/2025

OAB critica manifestação na Câmara e Senado e pede ‘respeito mútuo’

Bia Miranda e Gato Preto / Foto: Reprodução

07/08/2025

Tigrinho: Influencers lucravam com “cláusula da desgraça alheia”, diz delegado

Foto: Reprodução

07/08/2025

Quatro amigos desaparecem após viagem para cobrar dívida de R$ 1 milhão

Foto: Agência Brasil

07/08/2025

Confira resultado do concurso 2898 da Mega-Sena


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!