Petrobras volta a reduzir preço da gasolina

A Petrobras anunciou uma redução de 7,08% no preço da gasolina para as vendida às distribuidoras, nesta quinta-feira (1º). O novo valor do litro passará R$ 3,53 para R$ 3,28, uma redução de R$ 0,25 por litro.

A estatal não revelou os preços alterados dos outros combustíveis.

A última alteração no preço da gasolina foi no dia 16 de agosto e o do diesel no dia 12 de agosto.

Os preços da gasolina, do diesel e do etanol voltaram a recuar nos postos de combustíveis na última semana, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP).