Petrobras reduz preço do gás de cozinha a partir de hoje

O preço do gás de cozinha será reduzido a partir desta terça-feira (13) pela Petrobras junto às distribuidoras. O valor passa de R$ 4,23 para R$ 4,03, no entanto, a estatal afirma que o preço final repassado ao consumidor dependerá de outros fatores como os tributos e a margem de lucros das distribuidoras. O reajuste representa uma queda de 4,7%.

