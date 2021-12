Petrobras reduz preço da gasolina para distribuidoras

Levantamento da ANP, a Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis, aponta que desde janeiro, o preço da gasolina acumula alta de 49,6% e, na semana de 5 a 11 de dezembro, o litro custava em média R$ 6,70 nos postos do país. A pesquisa mostra que o preço médio mais alto do litro, de R$ 7,22, foi praticado no Rio de Janeiro, enquanto o valor mais baixo, de R$ 5,90, foi no Amapá.

No comunicado divulgado nessa terça-feira, a estatal informa que “considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço da gasolina na bomba passará a ser de R$ 2,26 a cada litro em média. Uma redução de R$ 0,07”.

