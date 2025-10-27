   Compartilhe este texto
Pesquisadores descobrem pegadas de dinossauros na Amazônia

Foto: Reprodução TV Globo

Pesquisadores da Universidade Federal de Roraima (UFRR) fizeram uma descoberta inédita, confirmando a presença de dinossauros na Amazônia, em um local que hoje corresponde ao estado de Roraima.

O achado consiste em pegadas fossilizadas em rochas, que apresentam formatos e tamanhos variados. O padrão incomum foi notado pela primeira vez em 2011 por Vladimir de Souza, professor de geologia, que desconfiou de uma formação rochosa atípica. Após 14 anos de estudos conduzidos pela UFRR, confirmou-se que as marcas eram, de fato, vestígios de dinossauros.

O professor Vladimir de Souza detalhou a descoberta: "Eu vi um lajedo, que é tipo um afloramento de arenito, na altura de uns 50 centímetros a 1 metro, que não estava nos mapas. Mas eu posso te falar que aqueles dinossauros gigantes, de mais de 10 metros de altura, a gente achou pegadas, até pegadas pequenas dos velociraptors", disse ele em entrevista ao Jornal Nacional.

A pesquisa sugere que esses dinossauros habitaram a área há aproximadamente 110 milhões de anos. O local da descoberta está situado na cidade de Bonfim, próximo à fronteira com a Guiana.

Até o momento, seis gêneros de dinossauros foram identificados no norte de Roraima, mas os cientistas estimam que mais de 20 gêneros distintos podem ter vivido na região.

Além das pegadas, o estudo revelou vestígios de vegetais que coexistiam com os dinossauros, contribuindo para a formação do lavrado, o bioma característico do estado. 

 

