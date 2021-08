Pesquisa vai reproduzir células para estudar sintomas da covid

Pesquisadoras da plataforma científica Pasteur-USP vão reproduzir células do sistema nervoso humano a partir de células-tronco e infectá-las com o coronavírus para estudar alguns dos sintomas causados pela covid-19, como perda de paladar, olfato, dores de cabeça e em alguns casos mais graves, até a demência.

A coordenadora da pesquisa Patrícia Beltrão Braga explicou que o método chamado de reprogramação celular foi desenvolvido em 2007 pelo cientista japonês Shiniya Yamanaka para desenvolver qualquer tipo de célula a partir de células tronco.

Na pesquisa dela, as células tronco são retiradas de dentes de leite e depois sofrem um processo de diferenciação para se transformarem em células do sistema nervoso e posteriormente, num processo controlado em um laboratório de biossegurança nível 3, elas são infectadas com o coronavírus.

Patrícia Beltrão explicou a importância de entender a forma como o coronavírus atinge as células cerebrais.

Com esse método, o grupo de pesquisadoras já desvendou a relação do zika vírus com a microcefalia em 2016 e também testou drogas que pudessem combater essa doença. A expectativa é que depois de descobrir como a covid-19 afeta o cérebro, sejam testados alguns medicamentos em laboratório para combater o vírus.

A pesquisa começou recentemente e a previsão é que as primeiras observações possam ser divulgadas daqui a seis meses e um estudo seja publicado em um ano.