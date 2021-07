Pesquisa indica que vacinados continuam a transmitir a covid-19

Quem está vacinado contra a covid-19 ainda pode transmitir a doença e também contrair o coronavírus, ainda que com menor gravidade. Essas são as conclusões de um estudo da Fapesp, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

O assunto foi tema de uma entrevista do virologista José Luiz Módena, da Unicamp, a Universidade de Campinas, ao programa Revista Brasil desta quarta-feira (28).

Segundo o virologista, foram analisados dois surtos da variante alfa da covid-19 que contaminaram moradores e funcionários em duas casas de repouso de Campinas, no interior paulista. Houve apenas um óbito, de um idoso de 84 anos com Alzheimer. Os outros infectados, com média de idade acima de 70 anos, tinham tomado uma dose da vacina da AstraZeneca ou as duas da CoronaVac.

José Luiz Módena informou que, ainda segundo o estudo da Fapesp, se as pessoas pararem de utilizar as medidas de prevenção, mesmo depois de vacinadas, a covid-19 seguirá se espalhando. E isso pode causar o surgimento de novas linhagens de vírus entre os vacinados e resultar em outras contaminações, ainda que com menor gravidade. Por isso, o virologista recomenda que todos, mesmo os já vacinados com duas doses, sigam com as medidas de precaução.

O estudo da Fapesp foi publicado na plataforma britânica The Lancet.