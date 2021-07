Pesquisa diz que variante Delta pode se espalhar assim como catapora

A variante Delta pode causar sintomas mais graves da covid e se propaga na mesma velocidade que a catapora. As informações são do Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos e foram divulgadas nesta sexta-feira (30) pela CNN.

