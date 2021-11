Covid: Pesquisa da Fiocruz quer opinião dos pais sobre vacinação em crianças e adolescentes

O projeto, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFF/Fiocruz (CEP-IFF), possibilita que brasileiro (a), que esteja morando no Brasil, tenha no mínimo 18 anos de idade, e seja pai, mãe ou responsável por uma criança e/ou adolescente menores de 18 anos de idade dê sua opinião sobre o assunto, respondendo a um questionário disponível no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQDkxanHVd0JSkosP9xurckuy-mPW0agWwJ9bvRRoeaL7m2w/viewform

A pesquisa, denominada de VacinaKids, é coordenada pela pesquisadora clínica do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), Daniella Moore.

