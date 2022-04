Pescador pisa em peixe venenoso e tem parada cardíaca, espécie traz ameaça

O pescador Francisco Mauro da Costa Albuquerque de 24 anos ficou internado durante seis dias, mas está fora de perigo, mas segue com dores no peito e no local lesionado. Considerado uma das espécies mais invasoras e de risco ambiental, o peixe-leão se alimenta de invertebrados, como camarões. É um peixe agressivo, além de ser peçonhento, e possui 18 espinhos venenosos capazes de provocar acidentes.

