Perito do IML é preso por transferir dinheiro de morto para a própria conta

A Polícia Civil de Goiás deteve, na quinta-feira (5), um funcionário do Instituto Médico Legal (IML) de Mineiros, localizado no sudoeste do estado, sob suspeita de ter subtraído o telefone celular de uma estudante de medicina falecida e efetuado uma transferência de fundos da conta dela para a sua própria.

O indivíduo em questão foi preso após revelar a um delegado e outros colegas peritos, durante um jantar, que estava de posse do celular da jovem e que havia examinado a quantia de R$ 6 mil em sua conta bancária.

O delegado que escutou o relato é o mesmo que está encarregado da investigação das circunstâncias da morte da estudante. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria indagado ao seu colega de trabalho se seria ilegal transferir o dinheiro da conta da jovem para a sua própria conta, ao que o delegado teria respondido afirmativamente, explicando que o dinheiro deveria ser destinado aos familiares da vítima.

Após tomar conhecimento do desejo do perito de realizar a transferência dos fundos para si, o delegado, acompanhado por outro agente, dirigiu-se ao IML e solicitou que o suspeito apresentasse o celular e as informações bancárias da estudante. Foi constatado que dos R$ 6 mil, apenas R$ 1 mil ainda permaneciam na conta da vítima.

A Polícia Técnico-Científica de Goiás informou que o suspeito foi afastado das suas funções no IML de Mineiros. A instituição destacou seu compromisso com a verdade e a justiça, enfatizando que não tolera condutas ilícitas por parte de seus membros, independentemente do cargo ou posição hierárquica que ocupem.

O perito foi detido por corrupção ativa e será alvo de uma investigação por parte da Corregedoria da Polícia de Goiás. Como sua identidade não foi divulgada, o UOL não conseguiu localizar a defesa do suspeito.