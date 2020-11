Perícias online do INSS começam nesta segunda; saiba como fazer

As perícias médicas do INSS passarão a ser online a partir desta segunda-feira (16). A experiência é um piloto de realização de perícias médicas com uso da telemedicina, que vai até o dia 31 de janeiro de 2021.

De acordo com o IG, os peritos do instituto foram autorizados a realizar perícias médicas por telemedicina, de forma online, durante o período da pandemia do novo coronavírus. A medida foi tomada em cumprimento a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU).

Como será o procedimento:

O site explica que o trabalhador que queira realizar a perícia médica do INSS deve entrar em contato com o setor de RH (recursos humanos) da empresa em que trabalha para saber se a firma participa do projeto de telemedicina do INSS.



Caso a empresa participe, um médico contratado pela empresa para qual o beneficiário trabalha acompanhará a perícia virtual.



O beneficiário deve concordar com o procedimento. O médico representante da empresa deverá realizar todos os testes indicados pelo perito médico federal e responder a questões. O médico da empresa não poderá interferir nas questões do médico federal feitas diretamente ao trabalhador consultado.

O perito do INSS, depois desse procedimento, poderá conceder o auxílio-doença ou negar. Ele poderá também pedir que o trabalhador compareça a uma agência do INSS, caso não fique claro para ele que o funcionário deva ou não receber o auxílio.