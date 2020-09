Perícias médicas do INSS começam a ser retomadas

Os atendimentos presenciais de perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, estão retornando aos poucos no país, após peritos paralisarem os atendimentos, por conta dos riscos devido a pandemia da covid-19.

Na segunda-feira (21), a Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP), divulgou uma lista de agências aptas com ou sem restrições para a retomada das atividades médicas com segurança.

Nesta terça-feira (22), 202 peritos médicos federais compareceram aos postos de trabalho nas agências do INSS, de acordo com dados do órgão.