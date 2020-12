Penúltima parcela do auxílio emergencial é depositada nesta segunda

A Caixa Econômica Federal deposita nesta segunda-feira (28) as parcelas dos auxílios emergencial e extensão para 3,2 milhões de beneficiários nascidos em novembro. O valor estará disponível pelo aplicativo Caixa Tem e pode também ser usado para pagar contas de serviços essenciais e fazer compras.

O grupo dos que recebem a parcela nesta segunda integra o Ciclo 6 do programa do auxílio emergencial. Estão entre os contemplados os últimos beneficiários aprovados pelo aplicativo da Caixa e inscritos no CadÚnico.

Quase a totalidade dos 3,2 milhões beneficiados nesta segunda receberá o pagamento referente ao auxílio extensão no valor de R$ 300 ou R$ 600, no caso de mães chefes de família. A maioria são pessoas que estão recebendo a sexta, sétima, oitava ou nona parcela do auxílio, dependendo de quando começaram a ser contempladas.

Os saques em dinheiro para os nascidos em novembro poderão ser realizados a partir de 25 de janeiro de 2021. O mesmo vale para a realização de transferências. Até lá, o valor pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem. Pelo sistema, os beneficiários conseguem pagar boletos, comprar pela internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais.