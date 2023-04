Pela 5ª vez na sua história, BBB terá final composta apenas por mulheres

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A eliminação de Ricardo Alface no 17º Paredão da temporada deixou o BBB 23 (Globo) com uma certeza: pela 5ª vez em sua história, o programa terá apenas mulheres em sua final.

É o oposto do que aconteceu na 22ª temporada, onde, pela primeira vez na história, a final foi disputada apenas por homens: Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas Silva.

Aline, Amanda, Bruna e Larissa disputam a Prova do Finalista, que levará uma delas direto para a final e as outras 3 para o último Paredão da temporada, mas, independente do resultado, a superioridade feminina está consagrada.

Confira as outras vezes em que o programa teve finais compostas apenas por mulheres:

BBB 14: Vanessa, Angela e Clara

A temporada terminou com a consagração de Vanessa como campeã. Angela levou o segundo lugar e Clara ficou em terceiro.

BBB 16: Munik e Maria Cláudia

A última temporada apresentada por Pedro Bial trouxe algumas peculiaridades: se encerrou com uma final dupla, com duas mulheres e com as duas participantes mais novas da casa.

No fim, Munik se sagrou campeã.

BBB 17: Emilly, Vivian e Ieda

A estreia de Tiago Leifert no comando também trouxe uma final composta apenas por mulheres.

Em uma temporada marcada pela expulsão de Marcos Harter, Emilly foi a escolhida como campeã.

Vivian, hoje apresentadora da Rede BBB, ficou em segundo lugar e Ieda em terceiro.

BBB 20: Thelma, Rafa Kalimann e Manu Gavassi

A estreia dos Camarotes trouxe uma final com 2 integrantes dos convidados e uma "pipoca".

Thelma venceu o programa, enquanto Rafa ficou em segundo lugar e Manu em terceiro.