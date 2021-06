Pela 5ª vez, Ministério da Saúde reduz previsão de vacinas para junho

A projeção puxada pela redução de 50% no número de doses da Covishield, da Universidade de Oxford e da AstraZeneca, fornecidas pela Covax Facility. Agora, o consórcio global prevê entregar 2 milhões de doses ante as 4 milhões divulgadas na semana passada. O restante foi incluído nas remessas de julho.

De acordo com o R7, o Brasil deve receber 37,9 milhões de doses de imunizantes, no entanto, estava previsto cerca de 39,8 milhões de doses, segundo a última atualização no cronograma e já é a quinta vez que a pasta muda a quantidade de doses de vacina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.