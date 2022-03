Peixe venenoso que ameaça outras espécies é encontrado em praia do Brasil

Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) localizaram oito peixes-leão em praias cearences. De acordo com os especialistas, a presença da espécie, que é altamente venenosa, representa risco contra sobrevivência de outras espécies. O animal possui 18 espinhos venenosos capazes de causar acidentes.

